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Ахметов, Ярославский, Буткевич и остальные. Как самые богатые украинцы помогают во время войны

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Без владельцев футбольных клубов не обошлось

Ахметов, Ярославский, Буткевич и остальные. Как самые богатые украинцы помогают во время войны

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Нападение россии, которое случилось 24-го февраля 2022-го года, как никогда сплотило украинский народ. В том числе, и самых богатых его представителей.

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Forbes подсчитал, кто и в каком количестве среди самых богатых украинцев помогал и помогает во время войны. Не обошлось в списке без владельцев футбольных клубов.

Туда вошли президенты "Шахтера" (Ринат Ахметов), "Полесья" (Геннадий Буткевич), Константин Жеваго ("Ворскла"), Александр Ярославский ("Металлист"), Владимир Новинский (экс владелец "Севастополя").

Ахметов, Ярославский, Буткевич и остальные. Как самые богатые украинцы помогают во время войны - изображение 1
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В статье: Ринат Ахметов Александр Ярославский Константин Жеваго война с Россией Геннадий Буткевич
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Источник:
Forbes

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