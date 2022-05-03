Ахметов, Ярославский, Буткевич и остальные. Как самые богатые украинцы помогают во время войны

Нападение россии, которое случилось 24-го февраля 2022-го года, как никогда сплотило украинский народ. В том числе, и самых богатых его представителей.

Forbes подсчитал, кто и в каком количестве среди самых богатых украинцев помогал и помогает во время войны. Не обошлось в списке без владельцев футбольных клубов.

Туда вошли президенты "Шахтера" (Ринат Ахметов), "Полесья" (Геннадий Буткевич), Константин Жеваго ("Ворскла"), Александр Ярославский ("Металлист"), Владимир Новинский (экс владелец "Севастополя").