В "ПМР" проводится подготовка к эвакуации семей офицеров российских войск - Генштаб
Украинские воины продолжают сдерживать врага
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Оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Об этом в своей сводке за 3 мая сообщает Генштаб ЗСУ.
На Слобожанском направлении враг действует группировкой из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков.
На Изюмском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29, 35, 36 общевойсковых армий и 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково.
Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения. Оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск.
Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск.
В Мариуполе враг продолжает блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь". Огненное поражение артиллерией и танками по территории металлургического комбината.
На Таврическом направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.
В Приднестровском регионе Молдовы обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы русских войск.
Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
Подразделения Сил обороны продолжают наносить урон противнику. По имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил российской федерации потеряли около 60 процентов личного состава погибшими и ранеными.
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