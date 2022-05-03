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Украинские собаки-пограничники получили партию бронежилетов из США - ФОТО

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Четырехлапые будут тоже защищены

Украинские собаки-пограничники получили партию бронежилетов из США - ФОТО

Державна прикордонна служба України

Новина українською

Полицейские-кинологи из США передали украинским пограничникам бронежилеты для служебных собак.

Такой жилет не мешает двигаться, защищает собаку от обломков, огнестрельного и холодного оружия, от ударов камнями и палками.

По данным силового ведомства, служебные собаки выполняют не менее опасные боевые задачи, чем военнослужащие, поэтому они также нуждаются в защитной амуниции.

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"В это тяжелое для страны время помощь важна не только военным, но и их четырехлапым помощникам. Теперь наши четырехлапые напарники вооружены и защищены на страже государственных рубежей", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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В статье: война с Россией
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