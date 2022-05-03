Украинские собаки-пограничники получили партию бронежилетов из США - ФОТО
Четырехлапые будут тоже защищены
Державна прикордонна служба України
Полицейские-кинологи из США передали украинским пограничникам бронежилеты для служебных собак.
Такой жилет не мешает двигаться, защищает собаку от обломков, огнестрельного и холодного оружия, от ударов камнями и палками.
По данным силового ведомства, служебные собаки выполняют не менее опасные боевые задачи, чем военнослужащие, поэтому они также нуждаются в защитной амуниции.
"В это тяжелое для страны время помощь важна не только военным, но и их четырехлапым помощникам. Теперь наши четырехлапые напарники вооружены и защищены на страже государственных рубежей", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Популярное сейчас
- Патриарх Кирилл заявил, что “россия никогда ни на кого не нападала"
- Для процедуры по увеличению половых органов. Совладелец Черноморца выехал из Украины в Израиль
- "Играет в обиженную сосиску". Шольц объяснил, почему не едет с визитом в Киев
- "Будем штурмовать Днепропетровскую область". Российский военный раскрыл ближайшие планы армии рф
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО