Оккупанты обстреляли авдеевский коксохим. Погибли 10 рабочих, 15 ранены

В результате обстрела российскими войсками во вторник,3 мая, Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 мирных жителей и еще 15 человек ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше.

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Россияне точно знали, куда целили, - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", - написал Кириленко в Фейсбуке.