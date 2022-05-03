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Оккупанты обстреляли авдеевский коксохим. Погибли 10 рабочих, 15 ранены

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Рабочие только закончили смену и ждали автобус на остановке

Оккупанты обстреляли авдеевский коксохим. Погибли 10 рабочих, 15 ранены

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В результате обстрела российскими войсками во вторник,3 мая, Авдеевского коксохимического завода погибли по меньшей мере 10 мирных жителей и еще 15 человек ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Эти цифры - оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше.

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Россияне точно знали, куда целили, - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой", - написал Кириленко в Фейсбуке.

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В статье: война с Россией
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