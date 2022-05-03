ВСУ показали новые удары Байрактаров по Змеиному - ВИДЕО
Уничтожен склад боеприпасов и командный пункт оккупантов
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинские ударные беспилотники "Байрактар" нанесли очередные удары по российским позициям на острове Змеиный.
Видео работы беспилотников выложило в сеть оперативное командование "Юг"
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В частности, на видео видно уничтожение склада с взрывающимися боеприпасами.
Также был нанесен удар по командному пункту оккупантов.
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