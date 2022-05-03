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В Херсоне частично восстановили украинскую мобильную связь

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А вот с интернетом сложнее

В Херсоне частично восстановили украинскую мобильную связь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В захваченном войсками рф Херсоне восстановлена мобильная связь.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

Областной центр снова с украинской мобильной связью. Специалистам телеком-операторов удалось возобновить работу сетей после нанесенных оккупантами 30 апреля повреждений.

"В течение трех дней жители областного центра не могли связаться с родными и близкими, а также получить информацию о событиях в стране. Параллельно информационные ресурсы оккупантов распространяли фейки о том, что распоряжение отключить связь дали украинские власти. В настоящее время мобильная связь понемногу восстанавливается", – говорится в сообщении.

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С работой интернета, по информации ОГА, ситуация более сложная. Поскольку поврежденное оборудование находится в зоне боевых действий, его попытаются восстановить с территории Николаевской области.

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В статье: война с Россией
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