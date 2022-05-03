Венгрия призывает Данилова опровергнуть слова про план венграми захватить часть Украины

Посольство Венгрии в Украине выступило с официальным заявлением о словах Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова относительно возможного захвата Венгрией части Украины.

Напомним, вчера Данилов во время единого телемарафона обвинил Венгрию в планах захвата украинской территории.

"Венгрия заявляет о своем сотрудничестве с РФ и была предупреждена заранее путиным о нападении на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она почему-то считала, что может забрать часть территории. Этого не будет никогда", - сказал Данилов.

Венгерские должностные лица возмутились такими словами и призывают Данилова отозвать свои заявления.

"Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, которая страдает от войны. Мы решительно отвергаем и осуждаем лживую клевету, которая прозвучала против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними. Мы также призываем господина Данилова отозвать свои заявления!

Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, и которая уже много раз действиями доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирования наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете сказанного", - говорится в заявлении Посольства.