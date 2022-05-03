Почти по всей Украине воздушная тревога. Враг ударил по Львову, в Киеве сработала ПВО (обновлено)
Оккупанты снова обстреливают ракетами города Украины
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.
Сильные взрывы слышны были во Львове.
"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Как сообщает Укрзалізниця, в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов будет направляться с задержкой.
В частности, задержаны поезда на подъезде ко Львову.
Также на подлете к Киев сбита крылатая ракета российских оккупантов.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Еще одну крылатую ракету только что наша ПВО сбила на подлете в Киев в районе Одесской трассы» - говорится в сообщении.
Также взрывы слышны в Кировоградской области. Мэр Долинской подтверждает взрывы.
Также, по неподтвержденной информации две крылатые ракеты сбиты над Винничиной.
Также удар был нанесен по Николаеву. Информация уточняется.
В горном районе Закарпатья ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект.
"Прилет ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закаратья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - говорится в сообщении ОГА.
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