Почти по всей Украине воздушная тревога. Враг ударил по Львову, в Киеве сработала ПВО (обновлено)

Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

Сильные взрывы слышны были во Львове.

"По предварительной информации, по Львовщине нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Как сообщает Укрзалізниця, в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов будет направляться с задержкой.

В частности, задержаны поезда на подъезде ко Львову.

Также на подлете к Киев сбита крылатая ракета российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Еще одну крылатую ракету только что наша ПВО сбила на подлете в Киев в районе Одесской трассы» - говорится в сообщении.

Также взрывы слышны в Кировоградской области. Мэр Долинской подтверждает взрывы.

Также, по неподтвержденной информации две крылатые ракеты сбиты над Винничиной.

Также удар был нанесен по Николаеву. Информация уточняется.

В горном районе Закарпатья ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект.

"Прилет ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закаратья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - говорится в сообщении ОГА.