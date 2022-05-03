В результате ракетного удара по Львову повреждены электроподстанции (обновлено)

Во вторник вечером оккупанты ударили крылатыми ракетами по ряду украинских городов.

Сильные взрывы слышны были во Львове.

Мэр города Андрей Садовый сообщил о повреждениях электроподстанций и насосных станций.

"Оперативно по Львову. Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока. Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии".

Кроме того, местные жители сообщают о проблемах в работе интернета.

Также Укрзалізниця сообщает, в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов будет направляться с задержкой. В частности, задержаны поезда на подъезде ко Львову.

Данных по пострадавшим пока нет.