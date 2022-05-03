В результате ракетного удара по Львову повреждены электроподстанции (обновлено)
В части города нет электроэнергии
Во вторник вечером оккупанты
Сильные взрывы слышны были во Львове.
Мэр города Андрей Садовый сообщил о повреждениях электроподстанций и насосных станций.
"Оперативно по Львову. Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока. Восстанавливаем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии".
Кроме того, местные жители сообщают о проблемах в работе интернета.
Также Укрзалізниця сообщает, в связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов будет направляться с задержкой. В частности, задержаны поезда на подъезде ко Львову.
Данных по пострадавшим пока нет.
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