Впервые с начала войны оккупанты нанесли удар по Закарпатью

Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

Впервые с начала войны россияне нанесли удар по Закарпатью.

В горном районе Закарпатья ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект.