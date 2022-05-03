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Впервые с начала войны оккупанты нанесли удар по Закарпатью

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Ракета попала в инфраструктурный объект

Впервые с начала войны оккупанты нанесли удар по Закарпатью

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

Впервые с начала войны россияне нанесли удар по Закарпатью.

В горном районе Закарпатья ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект.

"Прилет ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закаратья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - говорится в сообщении ОГА.

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В статье: война с Россией
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