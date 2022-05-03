Впервые с начала войны оккупанты нанесли удар по Закарпатью
Ракета попала в инфраструктурный объект
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Тревога объявлена на всей территории Украины, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.
Впервые с начала войны россияне нанесли удар по Закарпатью.
В горном районе Закарпатья ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект.
"Прилет ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закаратья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - говорится в сообщении ОГА.
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