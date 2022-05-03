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В результате ракетного удара по Кировоградщине есть погибшие, в Одессе сработала ПВО

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Информация от ОК Юг

В результате ракетного удара по Кировоградщине есть погибшие, в Одессе сработала ПВО

фото з відкритих джерел

Новина українською

Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

На южном направлении удары были нанесены по Одесщине и Кировоградщине.

Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Еще три ракеты, направленные на Одесщину, были сбиты силами ПВО, - сообщает ОК Юг.

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В статье: война с Россией
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