В результате ракетного удара по Кировоградщине есть погибшие, в Одессе сработала ПВО
Информация от ОК Юг
фото з відкритих джерел
Во вторник вечером впервые за несколько дней
На южном направлении удары были нанесены по Одесщине и Кировоградщине.
Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые.
Еще три ракеты, направленные на Одесщину, были сбиты силами ПВО, - сообщает ОК Юг.
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