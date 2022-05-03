В результате ракетного удара по Кировоградщине есть погибшие, в Одессе сработала ПВО

Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога , кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

На южном направлении удары были нанесены по Одесщине и Кировоградщине.

Двумя выпущенными из Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Еще три ракеты, направленные на Одесщину, были сбиты силами ПВО, - сообщает ОК Юг.