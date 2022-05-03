В Ровенской области произошло масштабное ДТП - 16 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта
Ужасная трагедия
Національна поліція України
В Ровенской области в результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 16 человек.
ДТП произошло около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Сытное Дубенского района.
В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек, большинство из которых были пассажирами маршрутки.
Пока известно о шести травмированных.
Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вильярреал - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЛЧ
- Ахметов, Ярославский, Буткевич и остальные. Как самые богатые украинцы помогают во время войны
- Львов интересовался талантом Динамо, феерившего во время благотворительного турне
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти