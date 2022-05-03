  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Ровенской области произошло масштабное ДТП - 16 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта
В тренде

В Ровенской области произошло масштабное ДТП - 16 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

Общие новости
(1 голосов)

Ужасная трагедия

В Ровенской области произошло масштабное ДТП - 16 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

Національна поліція України

Новина українською

В Ровенской области в результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 16 человек.

ДТП произошло около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Сытное Дубенского района.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек, большинство из которых были пассажирами маршрутки.

Читайте такжеЭкс-депутат Олег Ляшко написал заявление в военкомат - ФОТО

Пока известно о шести травмированных.

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде