В Ровенской области произошло масштабное ДТП - 16 погибших, трасса Киев-Чоп перекрыта

В Ровенской области в результате ДТП с участием бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки погибли 16 человек.

ДТП произошло около 19:20 на автодороге "Киев-Чоп" неподалеку от села Сытное Дубенского района.

В результате столкновения транспортные средства загорелись. По предварительной информации, погибли 16 человек, большинство из которых были пассажирами маршрутки.

Пока известно о шести травмированных.

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью.