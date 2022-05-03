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На Львовщине повреждены 3 электроподстанции, один человек получил ранения

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Враг атакует по всей Украине

На Львовщине повреждены 3 электроподстанции, один человек получил ранения

t.me/andriysadovyi

Новина українською

Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

Сильные взрывы слышны были во Львове.

Мэр города Андрей Садовый сообщил о повреждениях электроподстанций и насосных станций.

"Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока.

Возобновляем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии.

Предварительно один человек ранен.

Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций", - написал Садовый.

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В статье: война с Россией
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