На Львовщине повреждены 3 электроподстанции, один человек получил ранения

Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

Сильные взрывы слышны были во Львове.

Мэр города Андрей Садовый сообщил о повреждениях электроподстанций и насосных станций.