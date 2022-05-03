На Львовщине повреждены 3 электроподстанции, один человек получил ранения
Враг атакует по всей Украине
t.me/andriysadovyi
Во вторник вечером впервые за несколько дней почти по всей Украине объявлена воздушная тревога, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.
Сильные взрывы слышны были во Львове.
Мэр города Андрей Садовый сообщил о повреждениях электроподстанций и насосных станций.
"Повреждены 3 электроподстанции. Две насосные станции без тока.
Возобновляем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии.
Предварительно один человек ранен.
Продолжается ликвидация пожара на одной из электроподстанций", - написал Садовый.
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