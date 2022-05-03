Российские войска обстреляли шесть ж/д станций, повреждения инфраструктуры тяжелые

Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет... Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - написал Камышин.

Он также отметил, что из 14 поездов из-за обстрелов задерживаются в пути, часть из них уже в пути, остальные будут отправлены в течение двух часов.