Российские войска обстреляли шесть ж/д станций, повреждения инфраструктуры тяжелые
Информация от глава Укрзалізниці
t.me/andriysadovyi
Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.
"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет...
Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - написал Камышин.
Он также отметил, что из 14 поездов из-за обстрелов задерживаются в пути, часть из них уже в пути, остальные будут отправлены в течение двух часов.
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