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Российские войска обстреляли шесть ж/д станций, повреждения инфраструктуры тяжелые

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Информация от глава Укрзалізниці

Российские войска обстреляли шесть ж/д станций, повреждения инфраструктуры тяжелые

t.me/andriysadovyi

Новина українською

Российские войска обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Об этом сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Среди железнодорожников и наших пассажиров по оперативной информации пострадавших нет...

Повреждения инфраструктуры тяжелые, детали проясним после окончания воздушной тревоги", - написал Камышин.

Он также отметил, что из 14 поездов из-за обстрелов задерживаются в пути, часть из них уже в пути, остальные будут отправлены в течение двух часов.

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В статье: война с Россией
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