Зеленский: Режим тишины будет только если путин сам захочет переговоры

Президент Владимир Зеленский убежден, что режим прекращения огня возможен только тогда, когда российская верхушка будет заинтересована в достижении дипломатических договоренностей.

Его слова передает УП со ссылкой на интервью Wall Street Journal.

"Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны видеть желание достичь прекращения огня со стороны Российской Федерации. Если мы этого не видим, если они действительно хотят прекращения огня, им нужно показать это. Вот сейчас мы договаривались о прекращении огня в Мариуполе, чтобы позволить выйти гражданскому населению из бомбоубежищ, и даже привлекли ООН в надежде сдвинуться с места. Тем не менее, они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, это станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран.