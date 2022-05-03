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Зеленский: Режим тишины будет только если путин сам захочет переговоры

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Зеленский рассказал о возможных переговоров с путиным

Зеленский: Режим тишины будет только если путин сам захочет переговоры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский убежден, что режим прекращения огня возможен только тогда, когда российская верхушка будет заинтересована в достижении дипломатических договоренностей.

Его слова передает УП со ссылкой на интервью Wall Street Journal.

"Если мы говорим о прекращении огня, то мы должны видеть желание достичь прекращения огня со стороны Российской Федерации. Если мы этого не видим, если они действительно хотят прекращения огня, им нужно показать это.

Вот сейчас мы договаривались о прекращении огня в Мариуполе, чтобы позволить выйти гражданскому населению из бомбоубежищ, и даже привлекли ООН в надежде сдвинуться с места. Тем не менее, они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, это станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран.

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"Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним возможно договоримся лично, что мы должны брать лично обязательства по прекращению огня, желательно публичны. Тогда мы можем верить в это".

Но режим прекращения огня не значит, что российские войска останутся там, где они сейчас стоят – и там будет такой "замороженный конфликт". Мы не пойдем на заморозку… Наши группы общаются на уровне переговорщиков, как это было в Турции по поводу подготовки встречи, или по поводу будущих договоренностей между странами. Но это общение.

Могу сказать откровенно: я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока лично президент РФ не поставит свою подпись, или не скажет что-либо лично, я не вижу веса в таких договоренностях", - добавил глава государства.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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