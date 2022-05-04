Ливерпуль вышел в финал ЛЧ, Шахтер - в группу, скромный успех Ярмоленко. Главные новости за 3 мая

Между прочим, это будет 3-й финал ЛЧ для красных за последних 5 лет. "Вильярреал" изо всех сил пытался помешать, сенсационно забил дважды до перерыва, но дальше у "Субмарины" закончился бензин, и "Ливерпуль" ее попросту съел. Итоговые 2:3 - результат мощного напора англичан во втором тайме, а еще ошибок вратаря "Вильярреала" Херонимо Рульи. Два гола из трех на его совести.

Прямая путевка в группу досталась "Горнякам" после поражения "Вильрреала" и отстранения от еврокубков всех россиян - хоть какая-то хорошая новость для украинского клубного футбола. Касательно "Динамо", то оно начнет путь в ЛЧ со 2-го раунда квалификации, как и ожидалось. Ранее УПЛ из-за войны досрочно остановила сезон, зафиксировав таблицу после 18 туров. Медали при этом командам вручать не стали.

Конечно, хотелось бы видеть Андрея в АПЛ, но пока так. Вчера украинец оформил 1+1 за "Вест Хэм" U-23 против "Дерби Каунти" (5:0) - и даже это радует. На носу решающие матчи сборной Украины за право сыграть на ЧМ-2022, и Ярмоленко крайне важно поддерживать себя в форме, не терять игровой тонус. Для этой цели сгодится и молодежное первенство.

А как иначе? 32-летний Мюллер провел всю свою карьеру в мюнхенском клубе - пришел в его академию в 10 лет, дебютировал за основу в 19 и с тех пор сыграл за "Баварию" 623 матча (226 голов). Живая легенда! Также ходят слухи, что мюнхенцы вот-вот продлят другого знаменитого ветерана Мануэля Нойера - с ним контракт тоже согласован.

У Кристенсена летом заканчивается контракт, и "Барса" вовремя подсуетилась. 26-летний датчанин проводит классный сезон и уже сыграл 33 матча (2 гола) за "Челси" во всех турнирах. По информации AS, на "Камп Ноу" Андреас будет зарабатывать 5 млн евро в сезон, а его контракт будет рассчитан на 5 лет - готовят долгосрочную замену Жерару Пике, не иначе.

Рейтинг президента Украины в мире зашкаливает: аж 83% читателей культового журнала Time включили его в ТОП-100 самых влиятельных людей планеты за 2022 год. Для контекста, поддержка Джо Байдена и Эммануэля Макрона не превышает 60%; канцлер Германии Олаф Шольц и военный преступник владимир путин и подавно плетутся внизу списка с 24% и 20% одобрения соответственно.