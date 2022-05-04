Стадион Динамо в Харькове пострадал в результате российских обстрелов
Очередной "военный объект"
Фото: kharkov.wiki
Во вторник, 3 мая, российские оккупационные войска обстреляли харьковский стадион "Динамо".
Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
"Сегодня вновь был обстрелян парк Горького, и за компанию "досталось" стадиону "Динамо". Как известно, российские войска бьют "только по военным объектам", поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле." Спасибо" освободителям
Одна из точек прилета прям на дорожке, по которой я сегодня утром бегал. Завтра придется перепрыгивать", – написал Болвинов на своей странице в Facebook.
Также он обнародовал фото с последствиями обстрелов. На фото видно, что разрушена одна из трибун, повреждены газон и беговые дорожки.
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