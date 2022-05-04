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Стадион Динамо в Харькове пострадал в результате российских обстрелов

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Очередной "военный объект"

Стадион Динамо в Харькове пострадал в результате российских обстрелов

Фото: kharkov.wiki

Новина українською

Во вторник, 3 мая, российские оккупационные войска обстреляли харьковский стадион "Динамо".

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Сегодня вновь был обстрелян парк Горького, и за компанию "досталось" стадиону "Динамо". Как известно, российские войска бьют "только по военным объектам", поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле." Спасибо" освободителям

Одна из точек прилета прям на дорожке, по которой я сегодня утром бегал. Завтра придется перепрыгивать", – написал Болвинов на своей странице в Facebook.

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Также он обнародовал фото с последствиями обстрелов. На фото видно, что разрушена одна из трибун, повреждены газон и беговые дорожки.

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В статье: война с Россией
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