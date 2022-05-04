Байден: Зачастую военные россии выглядят простофилями на фоне украинцев

Президент Джо Байден во вторник, 3 мая, посетил оборонный завод концерна Lockheed Martin в Трое, штат Алабама, где производятся такие системы вооружений, как противотанковые ракеты "Джавелин". Это вооружение Армия Украины эффективно использует для отражения нападения россии.

Президент США выступил перед рабочими, рассказал о помощи в сфере безопасности, которую его администрация оказывает Украине, и поблагодарил работников предприятия за прямое участие в оказании этой помощи.

Глава Белого дома подчеркнул ту особую, по его словам, роль, которую играют в борьбе Украины с Россией американцы, в том числе мужчины и женщины, работающие на заводе в Алабаме. Завод, на котором трудятся примерно 600 человек, за последние 20 лет выпустил более 50 тысяч ракет Javelin.

«Одна из главных причин, по которым они (украинцы) в состоянии продолжать борьбу и превращать эту войну в стратегическое поражение россии, – сказал Джо Байден, – это то, что их спину прикрывают Соединенные Штаты вместе с их союзниками и партнерами. Только США переправили Украине 5,5 тыс. "джавелинов"... Это сделали вы. В самом деле, это сделали вы. Это вы меняете ситуацию для этих бедняг, которые находятся под подавляющим, абсолютно подавляющим огнем. Вы изменили жизнь этих людей. Много лет назад, производя оружие и технику, мы помогли защитить свободу и суверенитет Европы. То же самое происходит и сейчас».

Но Байден также уделил внимания глобальным процессам. По его мнению, сейчас мир переживает переломный момент истории.

«Все меняется так быстро, что необходимо стараться контролировать ситуацию. В мире идет битва между автократией и демократией. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил это без обиняков, сказав: «В 21-ом веке демократию невозможно поддерживать, потому что все слишком быстро меняется: для демократий требуется консенсус [при принятии решений], и поэтому они не поспевают [за ходом событий], в то время как при автократии управляет один человек». Я не шучу, это его (Си Цзиньпина) слова. Но дело обстоит совсем не так: благодаря вам, в этой первой, если хотите, битве [между демократией и автократией] у народа Украины есть возможность защищать себя и избавить мир от риска того, что американские солдаты начнут сражаться с российскими солдатами и начнется третья мировая война. И, если говорить прямо, зачастую военные россии выглядят простофилями на фоне украинцев».

В центре выступления Байдена был запрос, который он направил Конгрессу на прошлой неделе.

В запросе содержится требование максимально быстро выделить финансирование в размере 33 миллиарда долларов, чтобы помочь Украине и далее противостоять российской агрессии. Как пояснила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, 20 из 33 миллиардов долларов должны пойти на оказание военной помощи Киеву.