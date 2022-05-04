Цель – устроить в Украине голод. россияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна

россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из 4 временно оккупированных украинских областей. Речь идет о трети от всех запасов в регионах, как сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире "Эспрессо".

"На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерна. Которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур, никаких стратегических запасов там не было".

"У нас есть уже подтверждение из каждого региона: с Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской. С каждой около 100 тысяч тонн зерна было вывезено".