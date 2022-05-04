Цель – устроить в Украине голод. россияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна
Почти полмиллиона тонн
Getty Images / Global Images Ukraine
россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из 4 временно оккупированных украинских областей. Речь идет о трети от всех запасов в регионах, как сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире "Эспрессо".
"На временно оккупированных территориях было оставлено около 1,3 миллиона тонн зерна. Которые, прежде всего, нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур, никаких стратегических запасов там не было".
"У нас есть уже подтверждение из каждого региона: с Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской. С каждой около 100 тысяч тонн зерна было вывезено".
Популярное сейчас
- ЛЧ. Вильярреал - Ливерпуль 2:3. Третий финал за пять лет для команды Клоппа
- Впервые с начала войны оккупанты нанесли удар по Закарпатью
- В результате ракетного удара по Львову повреждены электроподстанции (обновлено)
- Знакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО