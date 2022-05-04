Россияне пытаются штурмовать Попасную и Орехов - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новом обновлении подтвердил информацию об атаках врага по железнодорожной инфраструктуре Украины. Кроме того, на Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Шандриголово.

С целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил российской федерации из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка с артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузейка и Александровка Барвинковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не было.

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На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты осуществляют обстрелы подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировки войск и активизировал ведения воздушной разведки.

Оккупанты осуществляли штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и осуществляют огневое поражения наших позиций в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имел.

В Горловке к центральному моргу доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На Южнобугском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бесарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.