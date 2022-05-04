  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне пытаются штурмовать Попасную и Орехов - Генштаб
В тренде

Россияне пытаются штурмовать Попасную и Орехов - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

О событиях на поле боя

Россияне пытаются штурмовать Попасную и Орехов - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в новом обновлении подтвердил информацию об атаках врага по железнодорожной инфраструктуре Украины. Кроме того, на Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Шандриголово.

С целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковка" Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил российской федерации из состава Центрального военного округа.

На Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка с артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населенных пунктов Кутузейка и Александровка Барвинковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не было.

Читайте такжероссияне вывезли с оккупированных территорий треть запасов зерна

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты осуществляют обстрелы подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировки войск и активизировал ведения воздушной разведки.

Оккупанты осуществляли штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и осуществляют огневое поражения наших позиций в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имел.

В Горловке к центральному моргу доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области.

На Южнобугском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

На Бесарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде