В Макеевке сильный пожар. Горит нефтебаза
Внезапный хлопок
Фото з відкритих джерел
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром начался сильный пожар. Очевидцы сообщают, что в городе горит нефтебаза.
Информации о пострадавших пока нет. Ликвидировать пожар пока не удалось.
Заметим, что это уже не первый внезапный пожар на подконтрольной россии терриитории с момента начала полномасштабной войны. Так, 2 мая в оккупированной рф
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