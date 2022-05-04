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В Макеевке сильный пожар. Горит нефтебаза

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Внезапный хлопок

В Макеевке сильный пожар. Горит нефтебаза

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром начался сильный пожар. Очевидцы сообщают, что в городе горит нефтебаза.

Информации о пострадавших пока нет. Ликвидировать пожар пока не удалось.

Заметим, что это уже не первый внезапный пожар на подконтрольной россии терриитории с момента начала полномасштабной войны. Так, 2 мая в оккупированной рф Пермской народной республике произошёл пожар на пороховом заводе. В ночь на 27 апреля в Белгородской народной республике пострадал склад с боеприпасами.

В Макеевке сильный пожар. Горит нефтебаза - изображение 1

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В статье: война с Россией
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