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Зеленский назвал сумму убытков, которые рф нанесла украинской инфраструктуре

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Многие вещи мы сможем восстановить или перезагрузить, уверен Президент

Зеленский назвал сумму убытков, которые рф нанесла украинской инфраструктуре

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit сообщил о сумме повреждений, причиненных россией украинским предприятиям, населенным пунктам и инфраструктуре. По его словам, эта сумма предварительно составляет 600 млрд долларов.

"Предварительно мы видим около 600 млрд долларов США. Это то, что повреждено: дороги, инфраструктура, дома, жилые кварталы, мосты. Но мы этого не боимся, потому что за три года моего президентства мы и построили многое. У нас была амбициозная цель и есть профессиональная команда. Команда у нас есть, думаю, вопрос будет в деньгах и во времени.

600 млрд - это предварительно, потому что мы еще не знаем, что произошло в оккупированных городах, которые сейчас под оккупацией российской федерации. Например, если мы с вами берем полумиллионный город Мариуполь, он разрушен полностью. Сколько нужно денег, чтобы восстановить целые города? Я не думаю, что в XXI веке где-то в мире просчитывали, что такое восстановить полностью город, где проживало полмиллиона человек. Это задача сложная.

Тем не менее, я уверен, что после победы мы сделаем все достаточно быстро и страна будет еще лучше. Людей не заменить, это наше сокровище. Специалисты, умные люди. Сейчас новые технологии. Я думаю, многое мы сможем восстановить или перезагрузить", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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