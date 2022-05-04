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За вечер 3 мая россия выпустила по Украине более 20 ракет. Известно, откуда они летели

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С моря, но не Черного

За вечер 3 мая россия выпустила по Украине более 20 ракет. Известно, откуда они летели

ПС ЗСУ

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российские войска вечером 3 мая выпустили более 20 ракет по разным регионам Украины, большинство из них вылетело из Каспийского моря. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

"Вечером 3 мая – воздушная тревога была по всей территории Украины. Стратегические бомбардировщики россии Ту-95 или Ту-160 нанесли ракетные удары из Каспийского региона".

"Ориентировочно было выпущено 18 ракет, попавших по объектам инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей. Также из других средств нанесены ракетные удары по Одесской и Донецкой областям".

"За вчерашние сутки противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении 7 беспилотников и одной авиационной ракеты".

"Оккупанты берегут свои самолеты и вертолеты, поэтому не входят в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство".

"Авиация Воздушных Сил Украины в течение суток совершила десятки авиавылетов. Под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе".

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В статье: война с Россией
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Источник:
facebook.com/kpszsu

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