Представление россиян о современной армии абсолютно неадекватное - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что общество видит силу своей армии только по телевизору. Об этом он сказал во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit

"Многомиллионная армия у нас благодаря укреплению нашего населения. В представлении российского населения их армия самая мощная в мире благодаря их информационной внутренней политике. Так же как и в представлении их лидера.

Мне кажется, я могу описать их армию лучше, чем они, потому что на нашей территории они воевали, а на их территории о "героических" поступках только слышали по телевизору. У них действительно много техники и они действительно не жалеют своих людей. Они десятками тысяч выгоняли людей, как скот, чтобы мы, защищая себя, убивали их. Они просто хотят утопить нас в крови своих военных.

Их представления о современной армии абсолютно неадекватное. Но они не могут сказать обществу, что они проиграли нашему объединению и современности в принципе. Поэтому, конечно, лучше сказать, что россия борется с объединенным Западом, и поэтому не так просто было захватить Киев за пять дней, как они гарантировали. Но это оправдание. Факт остается фактом: мы воюем и умеем воевать, потому что война на нашей территории восемь лет. А они о том, что они великие вояки, слышали по своему телевизору.

Но мы не гордимся тем, что можем отбить россию. Мы гордимся своими людьми. Я бы хотел максимум их сохранить. Потому что важно, чтобы остались те, кем можно гордиться", - сказал Зеленский.