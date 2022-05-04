Скоро 25 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне в Украине
Наибольшие потери противника за минувшие сутки были на Изюмском и Новопавловском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции обновил данные по потерям росии от начала полномасштабной войны. Украинские силы сбили еще три крылатые ракеты, а личного состава уже ликвидировано 24.5 тысячи.
- личного состава - около 24 500 (+300) человек ликвидировано.
- танков - 1077 (+15) ед.
- боевых бронированных машин - 2610 (+43) ед.
- артиллерийских систем - 491 (+16) ед.
- РСЗО - 163 (+1) ед.
- средства ПВО - 81 (+1) ед.
- самолетов - 194 (+0) ед.
- вертолетов - 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн 1867 (24) ед.
- корабли /катеры - 10 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).
- Специальная техника - 38 (+0).
- Крылатые ракеты - 87 (+3).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Изюмском и Новопавловском направлениях, информирует Генштаб.
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