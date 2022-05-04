Скоро 25 тысяч. Генштаб обновил данные о потерях врага на войне в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по традиции обновил данные по потерям росии от начала полномасштабной войны. Украинские силы сбили еще три крылатые ракеты, а личного состава уже ликвидировано 24.5 тысячи.

личного состава - около 24 500 (+300) человек ликвидировано.

танков - 1077 (+15) ед.

боевых бронированных машин - 2610 (+43) ед.

артиллерийских систем - 491 (+16) ед.

РСЗО - 163 (+1) ед.

средства ПВО - 81 (+1) ед.

самолетов - 194 (+0) ед.

вертолетов - 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн 1867 (24) ед.

корабли /катеры - 10 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 303 (+12).

Специальная техника - 38 (+0).

Крылатые ракеты - 87 (+3).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки были на Изюмском и Новопавловском направлениях, информирует Генштаб.