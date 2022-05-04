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Украинская артиллерия уничтожила российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом

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Украинская артиллерия уничтожила российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом

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Новина українською

Украинская артиллерия уничтожила колонну снабжения оккупантов с боеприпасами, ликвидация произошла под Изюмом, в 20 километрах от города. Враг считал данную территорию своим тылом, как сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.

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В статье: война с Россией
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