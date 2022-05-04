В Херсоне и области вновь работают все мобильные операторы, также есть интернет

Все украинские мобильные операторы возобновили связь в Херсоне и области. К примеру, украинский мобильный оператор lifecell восстановил связь в городе и области. Об этом говорится в сообщении компании.

Напомним, в последний день апреля, 30-го числа, в Херсонской области исчез Интернет и мобильная связь всех украинских операторов. Со сложностями столкнулись в Херсоне, Каховском, Новотроицком и Чаплинском. Проблемы не были связаны с аварией или поломкой оборудования, связь отключили оккупанты.

Позже сообщили, что рф направила весь интернет-трафик в оккупированной Херсонской области через свою инфраструктуру, чтобы ввести цензуру. Сегодня же стало известно, что маршрутизацию удалось изменить.