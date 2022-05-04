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Шевченко может стать президентом итальянского клуба - СМИ

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Неожиданный поворот

Шевченко может стать президентом итальянского клуба - СМИ

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко может стать президентом "Пескара".

Об этом сообщает Calciomercato.

Пока неизвестно, собирается ли Шевченко приобрести клуб. Есть информация, что он может только представлять группу инвесторов. Отмечается, что сейчас украинский специалист находится в Пескаре и уже встречался с нынешним владельцем клуба Даниэле Себастьяни.

Ожидается, что Шевченко будет присутствовать на сегодняшнем матче против "Губбио", который состоится в рамках первого раунда плей-офф.

Напомним, "Пескара" - клуб третьего по силе дивизиона Италии. Сезон 2021/22 команда завершила на пятом месте в группе В Серии С.

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В статье: Андрей Шевченко Пескара (Пескара)
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Комментарии (1)
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мандаринович (Львов)
04.05.2022 в 13:48
Чем покупать этот третьестепенный клуб, пожертвовал бы деньги Украинской армии
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