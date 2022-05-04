ЦРУ опубликовала в инстаграм инструкцию для россиян, как шпионить против своего государства
В сети безопаснее, чем встречаться с американцами на улицах россии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральное разведовательное управление США на своей официальной странице в инстаграм опубликовало на русском языке подробную инструкцию для безопасного установления виртуального контакта с ЦРУ.
Перед установлением контакта ЦРУ рекомендует не использовать домашний или служебный компьютер, в обновлённых версиях браузера использовать режим приватного просмотра, а по окончании всех действий удалить историю поиска. Можно использовать сеть TOR или VPN.
"Заинтересованные россияне пытаются связаться с ЦРУ, и мы хотим предложить способ безопасно сделать это", - приводит слова одного из сотрудников управления The Washington Post.
"Это сигнал для людей, которые пытаются связаться с американской разведкой менее безопасными способами. Я считаю, что в современном мире уместно предложить средства для первоначального контакта, которые более безопасны, чем посещение посольства или встреча с американцем на улице", - говорит бывший офицер ЦРУ, служивший в том числе в рф, Джон Сифр.
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