В рф продолжается скрытая мобилизация. Набирают добровольцев и безработных
Проводятся подготовительные мероприятия к возможному объявлению частичной мобилизации в приграничных с Украиной областях на случай резкого ухудшения ситуации на фронте
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Власти российской федерации продолжают меры скрытой мобилизации. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Основное внимание рашистских агитаторов уделяется - набору "добровольцев" из числа российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран.
Агитационная кампания продолжается и в других субъектах рф. По имеющимся данным, в военных комиссариатах Приморского края активно проводится работа по поиску желающих принять участие в боевых действиях. Предлагаемая заработная плата "добровольца" - от 200 тыс. рус. руб.
Аналогичные мероприятия проходят также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Местные военкоматы предлагают заключения краткосрочных контрактов на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах.
В то же время проводятся подготовительные мероприятия к возможному объявлению частичной мобилизации в Белгородской, Курской и Брянской областях на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте.
Агитационные мероприятия подвергаются значительную недоверие со стороны потенциальных "мобилизованных". Ведь в рф начинает распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной. Многие из тех, кто в начале войны подписал "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального окончания срока контрактов. Добавляются проблемы с реальным получением обещанных средств - военные оккупанта или вообще не могут получить денег, или же получают на порядок меньшие суммы.
Ранее мы сообщали, что в "ПМР" проводится
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