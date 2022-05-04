  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В рф продолжается скрытая мобилизация. Набирают добровольцев и безработных
В тренде

В рф продолжается скрытая мобилизация. Набирают добровольцев и безработных

Общие новости
(1 голосов)

Проводятся подготовительные мероприятия к возможному объявлению частичной мобилизации в приграничных с Украиной областях на случай резкого ухудшения ситуации на фронте

В рф продолжается скрытая мобилизация. Набирают добровольцев и безработных

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Власти российской федерации продолжают меры скрытой мобилизации. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Основное внимание рашистских агитаторов уделяется - набору "добровольцев" из числа российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания граждане, потерявшие работу в результате международных санкций и бывшие военнослужащие, проживающие на территории других постсоветских стран.

Агитационная кампания продолжается и в других субъектах рф. По имеющимся данным, в военных комиссариатах Приморского края активно проводится работа по поиску желающих принять участие в боевых действиях. Предлагаемая заработная плата "добровольца" - от 200 тыс. рус. руб.

Аналогичные мероприятия проходят также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Местные военкоматы предлагают заключения краткосрочных контрактов на 3 месяца с прохождением подготовки на полигонах.

В то же время проводятся подготовительные мероприятия к возможному объявлению частичной мобилизации в Белгородской, Курской и Брянской областях на случай резкого ухудшения ситуации на украинском фронте.

Агитационные мероприятия подвергаются значительную недоверие со стороны потенциальных "мобилизованных". Ведь в рф начинает распространяться информация о значительном количестве убитых на войне с Украиной. Многие из тех, кто в начале войны подписал "краткосрочные контракты", не смогли вернуться домой после формального окончания срока контрактов. Добавляются проблемы с реальным получением обещанных средств - военные оккупанта или вообще не могут получить денег, или же получают на порядок меньшие суммы.

Ранее мы сообщали, что в "ПМР" проводится подготовка к эвакуации семей офицеров российских войск.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
04.05.2022 в 15:37
Збирають дурнів по всій країні.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде