Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ

Российские войска прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

В блокадном Мариуполе враг второй день подряд штурмует завод. Перед этим объект две суток бомбили и обстреливали. В подвалах "Азовстали" остаются гражданские, которых еще не эвакуировали, и украинские защитники.

На заводе идут тяжелые бои. Связи с украинскими воинами нет.

Напомним, что ранее президент страны-террориста владимир путин на камеру приказал своим военным прекратить штурм "Азовстали". При этом, в тот же день российская армия сбрасывала на завод тяжелые бомбы.