  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ
В тренде

Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Продолжаются тяжелые бои

Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

В блокадном Мариуполе враг второй день подряд штурмует завод. Перед этим объект две суток бомбили и обстреливали. В подвалах "Азовстали" остаются гражданские, которых еще не эвакуировали, и украинские защитники.

На заводе идут тяжелые бои. Связи с украинскими воинами нет.

Напомним, что ранее президент страны-террориста владимир путин на камеру приказал своим военным прекратить штурм "Азовстали". При этом, в тот же день российская армия сбрасывала на завод тяжелые бомбы.

Первого мая впервые с начала войны удалось эвакуировать часть гражданских с "Азовстали". В Запорожье удалось вывезти 156 человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде