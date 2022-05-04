Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ
Продолжаются тяжелые бои
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские войска прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.
В блокадном Мариуполе враг второй день подряд штурмует завод. Перед этим объект две суток бомбили и обстреливали. В подвалах "Азовстали" остаются гражданские, которых еще не эвакуировали, и украинские защитники.
На заводе идут тяжелые бои. Связи с украинскими воинами нет.
Напомним, что ранее президент страны-террориста владимир путин на камеру приказал своим военным прекратить штурм "Азовстали". При этом, в тот же день российская армия сбрасывала на завод тяжелые бомбы.
Первого мая впервые с начала войны
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