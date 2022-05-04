Минобороны: россия пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины
С этой целью противник производит перегруппировку и усиление своих войск
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Россия пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей и развить наступление в Запорожском и Криворожском направлениях.
Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ".
"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также развить наступление на отдельных направлениях Запорожского и Криворожского направлений.
С этой целью противник производит перегруппировку и усиление своих войск. Наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - сказал Мотузяник.
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