Минобороны: россия пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины

Россия пытается нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей и развить наступление в Запорожском и Криворожском направлениях.

Читайте также Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ

Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ".