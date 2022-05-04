Русский оккупант в СБУ признался в убийстве гражданских - ВИДЕО
Видео выложило в сеть СБУ
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Российский оккупант рассказал Службе безопасности Украины, как расстреливал мирное население Украины.
На видео – 21-летний командир отделения Вадим. Он пошел на войну, чтобы "материально поддержать свою мать".
Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение на Сумщину, а затем – сопровождение колонны с ранеными в Россию. По дороге их разбили украинские защитники, поэтому оккупант с "коллегами" отобрали 2 легковых автомобиля у обычных украинцев.
Вражеский захватчик в упор выпустил очередь в гражданского, который имел несчастье попасть на глаза оккупантам. Единственным проступком украинца было то, что разговаривал в это время по телефону, отмечает СБУ.
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