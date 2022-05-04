Польша возвела 50 км забора на границе с Беларусью
Строительство забора началось в январе 2022 года
википедия
В Польше построили уже более 50 километров забора на границе с Беларусью. Зафиксировали также первые попытки повредить его.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
В одном случае металлический забор разрезали, образовав щель шириной около 30 см, также обнаружили попытку подкопа. Считается, что это могли сделать белорусские пограничники, или мигранты.
В пограничной службе говорят, что в будущем быстро замечать такие случаи станет проще, ведь вдобавок к физическому барьеру будут устанавливать камеры и датчики движения.
Напомним, Польша решила строить забор на границе с Беларусью после событий лета-осени 2021 года, когда Александр Лукашенко искусственно спровоцировал миграционный кризис на границах Польши и Литвы, предложив Беларусь для транзита в границы ЕС людей с Ближнего Востока и Африки.
Строительство забора началось в январе 2022 года, он должен простираться более чем на 180 километров вдоль сухопутной части границы с Беларусью. Ориентировочная стоимость проекта – $394 млн.
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