Польша возвела 50 км забора на границе с Беларусью

В Польше построили уже более 50 километров забора на границе с Беларусью. Зафиксировали также первые попытки повредить его.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В одном случае металлический забор разрезали, образовав щель шириной около 30 см, также обнаружили попытку подкопа. Считается, что это могли сделать белорусские пограничники, или мигранты.

В пограничной службе говорят, что в будущем быстро замечать такие случаи станет проще, ведь вдобавок к физическому барьеру будут устанавливать камеры и датчики движения.

Напомним, Польша решила строить забор на границе с Беларусью после событий лета-осени 2021 года, когда Александр Лукашенко искусственно спровоцировал миграционный кризис на границах Польши и Литвы, предложив Беларусь для транзита в границы ЕС людей с Ближнего Востока и Африки.

Строительство забора началось в январе 2022 года, он должен простираться более чем на 180 километров вдоль сухопутной части границы с Беларусью. Ориентировочная стоимость проекта – $394 млн.