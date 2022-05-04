В Драмтеатре Мариуполя погибло 600 человек - расследование Associated Press
Издание реконструировало ужасные события
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В результате нападения россиян на Драмтеатр в Мариуполе погибли около 600 человек - внутри и снаружи здания. Об этом в своем расследовании сообщает Associated Press.
Издание реконструировало 3D-модель здания на основе свидетельств очевидцев, двух наборов планов этажей театра, фотографий и видео, сделанных внутри.
Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от дома, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены примерно один человек на каждые 3 квадратных метра.
По оценкам многих выживших во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек, но никто не видел, чтобы спаслось более 200 человек.
Расследование также опровергает утверждение России, что театр служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате удара российской авиации.
Напомним, что 16 марта оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались потерявшие дом беженцы.
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