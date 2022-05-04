"У меня умерла бабушка, две собаки и любимый город" - в сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя
Мариупольский дневник
facebook.com/evgeny.sosnovsky
Житель Мариуполя Евгений Сосновский опубликовал ежедневник мальчика, который жил в блокадном городе.
Записи мальчика называются "Война".
Из записей становится известно, что 8-летний ребенок жил в Мариуполе с мамой и 15-летней сестрой, семья получила ранения при обстреле.
Начинается дневник со слов: "Я хорошо спал, проснулся и улыбнулся".
Дальше мальчик пишет, что у него умер дедушка.
А в следующей записи описывает ранения, которые получил он и члены его семьи.
"У меня рана на спине, вырванная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – вырванное мясо на руке и дыра в голове", – пишет мальчик.
Несмотря на ужасы, происходящие вокруг, мальчик не теряет оптимизма. Пишет, что у него появилась новая подруга и мечтает, как будет праздновать день рождения.
Ребенок нарисовал праздничный стол с тортом и собравшихся гостей, чтобы поздравить его.
Также мальчик изображает обстрелы Мариуполя из танка и самолета. Рисует людей с оружием, погибших и горящие и покосившиеся дома.
"У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь", – говорится в последней записи ребенка.
В комментариях пишут, что мальчика, вероятно, зовут Егорка.
В настоящее время судьба ребенка и его семьи неизвестна.
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