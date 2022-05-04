  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "У меня умерла бабушка, две собаки и любимый город" - в сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя
В тренде

"У меня умерла бабушка, две собаки и любимый город" - в сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя

Общие новости
(1 голосов)

Мариупольский дневник

"У меня умерла бабушка, две собаки и любимый город" - в сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя

facebook.com/evgeny.sosnovsky

Новина українською

Житель Мариуполя Евгений Сосновский опубликовал ежедневник мальчика, который жил в блокадном городе.

Записи мальчика называются "Война".

Из записей становится известно, что 8-летний ребенок жил в Мариуполе с мамой и 15-летней сестрой, семья получила ранения при обстреле.

Начинается дневник со слов: "Я хорошо спал, проснулся и улыбнулся".

"У меня умерла бабушка, две собаки и любимый город" - в сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя - изображение 1

Дальше мальчик пишет, что у него умер дедушка.

А в следующей записи описывает ранения, которые получил он и члены его семьи.

"У меня рана на спине, вырванная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – вырванное мясо на руке и дыра в голове", – пишет мальчик.

Читайте также156 мариупольцев из Азовстали прибыли в Запорожье

Несмотря на ужасы, происходящие вокруг, мальчик не теряет оптимизма. Пишет, что у него появилась новая подруга и мечтает, как будет праздновать день рождения.

Ребенок нарисовал праздничный стол с тортом и собравшихся гостей, чтобы поздравить его.

"У меня умерла бабушка, две собаки и любимый город" - в сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя - изображение 2

Также мальчик изображает обстрелы Мариуполя из танка и самолета. Рисует людей с оружием, погибших и горящие и покосившиеся дома.

"У меня умерла бабушка, две собаки и любимый город" - в сети опубликовали дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя - изображение 3

"У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь", – говорится в последней записи ребенка.

В комментариях пишут, что мальчика, вероятно, зовут Егорка.

В настоящее время судьба ребенка и его семьи неизвестна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде