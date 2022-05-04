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На российском Нижневартовске коктейлями Молотова закидали военкомат - ВИДЕО

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И это не первый случай

На российском Нижневартовске коктейлями Молотова закидали военкомат - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Минувшей ночью в военкомате российского Нижневартовска произошел пожар.

Как сообщают местные СМИ, ночной пожар случился из-за поджога.

"Сегодня ночью неизвестный бросил в предбанник военкомата в Нижневартовске две бутылки с горючей смесью. Один "коктейль Молотова" потух сразу, от второго загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный коктейль с зажигательной смесью", - пишут ТГ-каналы.

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В пресс-службе УМВД по ХМАО, подтвердили факт поджога - возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности злоумышленников.

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В статье: война с Россией
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