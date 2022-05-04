Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере
Такая позиция необычна для России
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный раввин России Берл Лазар шокирован заявлениями российского министра Сергея Лаврова о том, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами", и призвал его публично извиниться за эти слова.
Такая позиция необычна для России, где другие представители духовенства поддерживают войну на Украине и где инакомыслие в значительной степени незаконно.
"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку.
Думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу", — сказал Лазар.
Интересно, что Лазаря считают приближенным к российскому президенту Владимиру Путину. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавицкого хасидизма.
Популярное сейчас
- Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ
- За вечер 3 мая россия выпустила по Украине более 20 ракет. Известно, откуда они летели
- В Макеевке сильный пожар. Горит нефтебаза
- "Будем штурмовать Днепропетровскую область". Российский военный раскрыл ближайшие планы армии рф
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО