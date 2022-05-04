Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере

Главный раввин России Берл Лазар шокирован заявлениями российского министра Сергея Лаврова о том, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами", и призвал его публично извиниться за эти слова.

Такая позиция необычна для России, где другие представители духовенства поддерживают войну на Украине и где инакомыслие в значительной степени незаконно.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку. Думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу", — сказал Лазар.

Интересно, что Лазаря считают приближенным к российскому президенту Владимиру Путину. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавицкого хасидизма.