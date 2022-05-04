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Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере

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Такая позиция необычна для России

Главный раввин России призвал Лаврова извиниться за слова о Гитлере

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный раввин России Берл Лазар шокирован заявлениями российского министра Сергея Лаврова о том, что "евреи являются наиболее ожесточенными антисемитами", и призвал его публично извиниться за эти слова.

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Такая позиция необычна для России, где другие представители духовенства поддерживают войну на Украине и где инакомыслие в значительной степени незаконно.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии — но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку.

Думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу", — сказал Лазар.

Интересно, что Лазаря считают приближенным к российскому президенту Владимиру Путину. Он возглавляет Федерацию еврейских общин России – объединение, связанное с направлением любавицкого хасидизма.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Jewish Telegraphic Association

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