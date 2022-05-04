Дзержинск на россии ответил на челендж Макеевки. Горят цистерны на химзаводе - ВИДЕО

Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом загорелась территория завода "Капролактам".

По данным городских властей, "произошло возгорание цистерны", однако сейчас, как сообщают местные СМИ, горят уже 8 цистерн, также огонь перебросился и на другие объекты.

Площадь пожара составляет около 2000 кв. м. По состоянию на 13:00 по киевскому времени он не был потушен.

Предприятие, как рассказали на российском ТВ, занимается производством окиси этилена и гликолей.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 55 человек, 17 единиц техники, а также пожарный поезд.