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Дзержинск на россии ответил на челендж Макеевки. Горят цистерны на химзаводе - ВИДЕО

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На россии продолжает полыхать

Дзержинск на россии ответил на челендж Макеевки. Горят цистерны на химзаводе - ВИДЕО

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Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом загорелась территория завода "Капролактам".

По данным городских властей, "произошло возгорание цистерны", однако сейчас, как сообщают местные СМИ, горят уже 8 цистерн, также огонь перебросился и на другие объекты.

Площадь пожара составляет около 2000 кв. м. По состоянию на 13:00 по киевскому времени он не был потушен.

Предприятие, как рассказали на российском ТВ, занимается производством окиси этилена и гликолей.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 55 человек, 17 единиц техники, а также пожарный поезд.

Напомним, что утром 4 мая во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром начался сильный пожар на нефтебазе.

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В статье: война с Россией
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