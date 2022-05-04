Дзержинск на россии ответил на челендж Макеевки. Горят цистерны на химзаводе - ВИДЕО
На россии продолжает полыхать
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Утром 4 мая в российском Дзержинске под Нижним Новгородом загорелась территория завода "Капролактам".
По данным городских властей, "произошло возгорание цистерны", однако сейчас, как сообщают местные СМИ, горят уже 8 цистерн, также огонь перебросился и на другие объекты.
Площадь пожара составляет около 2000 кв. м. По состоянию на 13:00 по киевскому времени он не был потушен.
Предприятие, как рассказали на российском ТВ, занимается производством окиси этилена и гликолей.
В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 55 человек, 17 единиц техники, а также пожарный поезд.
Напомним, что утром 4 мая во временно оккупированной Макеевке Донецкой области утром
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