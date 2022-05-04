Враг возобновил наступление на Азовсталь. Безуспешно - Генштаб
Официальное заявление Генштаба
Азов
Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводки рассказал о сложившейся ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что
"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе.
В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Безуспешно", - говорится в сообщении Генштаба.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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