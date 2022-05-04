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Враг возобновил наступление на Азовсталь. Безуспешно - Генштаб

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Официальное заявление Генштаба

Враг возобновил наступление на Азовсталь. Безуспешно - Генштаб

Азов

Новина українською

Генштаб ВСУ в своей ежедневной сводки рассказал о сложившейся ситуации на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что враг второй день подряд штурмует завод.

"Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе.

В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Безуспешно", - говорится в сообщении Генштаба.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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