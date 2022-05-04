Генштаб: Противник пытается перехватить инициативу на Изюмском направлении

Генштаб ВСУ поделился оперативной информация по состоянию на 18.00 04.05.2022 по российскому вторжению.

Противник пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. В рамках усиления группировки войск на слобожанском направлении враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково.

Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов. Безуспешно.

В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения.

Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Безуспешно.

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.

В целях усиления группировки войск противник осуществляет опрокидывание техники и личного состава железнодорожным транспортом.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота россии продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".