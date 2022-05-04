  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб: Противник пытается перехватить инициативу на Изюмском направлении
В тренде

Генштаб: Противник пытается перехватить инициативу на Изюмском направлении

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сводка Генштаба за 4 мая

Генштаб: Противник пытается перехватить инициативу на Изюмском направлении

Фото: The Japan Times

Новина українською

Генштаб ВСУ поделился оперативной информация по состоянию на 18.00 04.05.2022 по российскому вторжению.

Противник пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины с целью выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развивать наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Враг активизировал нанесение ракетно-бомбовых ударов с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

Продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову. В рамках усиления группировки войск на слобожанском направлении враг совершает перемещение личного состава с территории Белгородской области.

На Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково.

Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины.

На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении наступления на населенные пункты Лиман, Орехово, Попасная, Великая Новоселка, Гуляйполе, Камышеваха и Орехов. Безуспешно.

В целях сковывания действий подразделений сил обороны противник производит обстрелы позиций наших войск практически вдоль всей линии столкновения.

Продолжается блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Безуспешно.

На Новопавловском направлении оккупанты предприняли попытку штурма населенного пункта Новоселка. Враг понес потери и отступил.

В целях усиления группировки войск противник осуществляет опрокидывание техники и личного состава железнодорожным транспортом.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Читайте такжеВ "ПМР" проводится подготовка к эвакуации семей офицеров российских войск - Генштаб

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота россии продолжает выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Не исключается возможность привлечения указанного корабельного состава к нанесению ракетных ударов по территории Украины. В настоящее время в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде