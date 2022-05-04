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ВИДЕО обстрела парка Горького в Харькове российскими оккупантами

Общие новости
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Стратегическая площадка детских аттракционов

ВИДЕО обстрела парка Горького в Харькове российскими оккупантами

Головне управління ДСНС України у Харківській області

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Вчера, 3 мая, российские оккупанты обстреляли Харьков – под удар попал и парк Горького, в частности, площадка детских аттракционов.

Видео обстрела опубликовали в сети.

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В статье: война с Россией
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