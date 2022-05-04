ВИДЕО обстрела парка Горького в Харькове российскими оккупантами
Стратегическая площадка детских аттракционов
Головне управління ДСНС України у Харківській області
Вчера, 3 мая,
Видео обстрела опубликовали в сети.
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