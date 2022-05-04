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Отказ от нефти, отключение SWIFT, запреты для патриарха Кирилла - проект 6-го пакета санкций ЕС

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ЕС готовит шестой пакет санкций против России

Отказ от нефти, отключение SWIFT, запреты для патриарха Кирилла - проект 6-го пакета санкций ЕС

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шестой пакет санкций против России может предусматривать введение эмбарго на российскую нефть в течение от шести до восьми месяцев – об этом говорится в документах с предыдущими вариантами санкционных решений, оказавшихся в распоряжении Радио Свобода.

Прямо или косвенно покупать, импортировать и транспортировать сырую нефть или нефтепродукты готовятся запретить.

Также отключат от SWIFT три российских финансовых учреждения – "Сбербанк", "Кредитный банк Москвы" и "Россельхозбанк".

Кроме того, под санкции попадут 3 российских телеканала ("Россия РТР", "Россия 24", "ТВ-Центр International").

Санкционный список компаний и физических лиц европейские чиновники планируют пополнить на 16 предприятий и 57 граждан. В список, вероятно, попадут:

  • дочь и супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;
  • патриарх РПЦ Кирилл Гундяев;
  • генерал-полковник, "мясник Мариуполя" Михаил Мизинцев;
  • командование 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершившей резню в Буче во главе с полковником Азатбеком Омурбековым.

"Европейский Союз осуждает самым строгим способом зверства, которые, как сообщается, были совершены российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах. ЕС поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права вооруженными силами России в Украине", – говорится в обосновании решения ЕС.

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В статье: война с Россией
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