Отказ от нефти, отключение SWIFT, запреты для патриарха Кирилла - проект 6-го пакета санкций ЕС
ЕС готовит шестой пакет санкций против России
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Шестой пакет санкций против России может предусматривать введение эмбарго на российскую нефть в течение от шести до восьми месяцев – об этом говорится в документах с предыдущими вариантами санкционных решений, оказавшихся в распоряжении Радио Свобода.
Прямо или косвенно покупать, импортировать и транспортировать сырую нефть или нефтепродукты готовятся запретить.
Также отключат от SWIFT три российских финансовых учреждения – "Сбербанк", "Кредитный банк Москвы" и "Россельхозбанк".
Кроме того, под санкции попадут 3 российских телеканала ("Россия РТР", "Россия 24", "ТВ-Центр International").
Санкционный список компаний и физических лиц европейские чиновники планируют пополнить на 16 предприятий и 57 граждан. В список, вероятно, попадут:
- дочь и супруга пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова;
- патриарх РПЦ Кирилл Гундяев;
- генерал-полковник, "мясник Мариуполя" Михаил Мизинцев;
- командование 64-й отдельной мотострелковой бригады, совершившей резню в Буче во главе с полковником Азатбеком Омурбековым.
"Европейский Союз осуждает самым строгим способом зверства, которые, как сообщается, были совершены российскими вооруженными силами в Буче и других украинских городах. ЕС поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права вооруженными силами России в Украине", – говорится в обосновании решения ЕС.
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