Враг нанес ракетный удар по центру Днепра, повреждена железнодорожная инфраструктура

Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонщины, объявлен сигнал воздушной тревоги.

Пока что достоверно известно, что враг ударил ракетным ударом по Днепру.

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Как сообщил мэр города Борис Филатов, удар пришелся по центру города и призвал пока что не покидать укрытия.

По словам глава "Укрзализныци" Александр Камышин, зафиксировано попадание в железнодорожную инфраструктуру.

"Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим после окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении Камышина.

Также, по данным СМИ, в Черкасской области работает украинская ПВО.