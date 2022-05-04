Враг нанес ракетный удар по центру Днепра, повреждена железнодорожная инфраструктура
Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины
Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонщины, объявлен сигнал воздушной тревоги.
Пока что достоверно известно, что враг ударил ракетным ударом по Днепру.
Как сообщил мэр города Борис Филатов, удар пришелся по центру города и призвал пока что не покидать укрытия.
По словам глава "Укрзализныци" Александр Камышин, зафиксировано попадание в железнодорожную инфраструктуру.
"Российские войска продолжают прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру. Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре.
Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим после окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении Камышина.
Также, по данным СМИ, в Черкасской области работает украинская ПВО.
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