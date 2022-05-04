Минобороны ожидает на 9 мая провокаций или активизации обстрелов
россии нужно создать победную картинку
Getty Images/Global Images Ukraine
Российская Федерация может готовить новые провокации или же увеличить количество обстрелов в связи с празднованием 9 мая. Украина пытается быть бдительной во всех направлениях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.
"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - подчеркнул Мотузяник.
По словам представителя Мотузяника, большая проблема россии в том, что она по состоянию на сегодня до сих пор не достигла своих стратегических целей. Также пока нет информации относительно возможного проведения парада в Мариуполе на 9 мая.
"РФ любит проводить парады. Вы помните, в Донецке они уже проводили подобные мероприятия, парад пленных или еще что-то придумают. Более подробно о том, что они сейчас планируют сделать в Мариуполе, я не знаю", - отметил Мотузяник.
Популярное сейчас
- Россияне прорвались на Азовсталь - СМИ
- Шевченко может стать президентом итальянского клуба - СМИ
- За вечер 3 мая россия выпустила по Украине более 20 ракет. Известно, откуда они летели
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО