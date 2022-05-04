Минобороны ожидает на 9 мая провокаций или активизации обстрелов

Российская Федерация может готовить новые провокации или же увеличить количество обстрелов в связи с празднованием 9 мая. Украина пытается быть бдительной во всех направлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть бдительнее во всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где есть относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии", - подчеркнул Мотузяник.

По словам представителя Мотузяника, большая проблема россии в том, что она по состоянию на сегодня до сих пор не достигла своих стратегических целей. Также пока нет информации относительно возможного проведения парада в Мариуполе на 9 мая.