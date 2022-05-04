90% гаубиц, предоставленных США, уже находятся в Украине
Как и 90 000 снарядов
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90% американских гаубиц, предоставленных Украине, уже находятся в нашей стране, заявил высокопоставленный представитель Минобороны.
"Могу вам сказать, что более 90% из 90 гаубиц, которые были переданы Украине в рамках двух недавних президентских распоряжений, находятся в украинских руках", - сказал чиновник.
Также, по словам чиновника, также почти 90 000 из 144 000 заложенных снарядов также находятся в Украине.
Он заверил журналистов, что Пентагон не отслеживает перемещение каждой отдельной единицы оружия, передаваемого в Украину. Поэтому они не могут точно сказать, где сейчас находятся эти гаубицы и боеприпасы к ним.
Американское чиновник добавил, что недавние ракетные удары россиян по железнодорожной инфраструктуре Украины не нанесли ущерба существующим составам западного вооружения.
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