Силы ВСУ уничтожили на Харьковщине новейший российский танк Т-90М - ФОТО

Украинские воины уничтожили на харьковском направлении новейший российский танк Т-90М.

Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, сегодня утром российские оккупанты попытались выбить украинских воинов из недавно освобожденного села на Харкьовщине.

Вышло у них это плохо. Кроме новейшего российского танка также были уничтожены БМП и МТЛБ.

Отметим, что Т-90М (Прорыв) – новейшая разработке российского ВПК – модернизация оснвоного боевого танка Т-90.

Т-90М в небольших количествах начал поступать в войска рф только в 2020 году.