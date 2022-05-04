Силы ВСУ уничтожили на Харьковщине новейший российский танк Т-90М - ФОТО
Прорыв не прорвался
t.me/Tsaplienko
Украинские воины уничтожили на харьковском направлении новейший российский танк Т-90М.
Как сообщил военкор Андрей Цаплиенко, сегодня утром российские оккупанты попытались выбить украинских воинов из недавно освобожденного села на Харкьовщине.
Вышло у них это плохо. Кроме новейшего российского танка также были уничтожены БМП и МТЛБ.
Отметим, что Т-90М (Прорыв) – новейшая разработке российского ВПК – модернизация оснвоного боевого танка Т-90.
Т-90М в небольших количествах начал поступать в войска рф только в 2020 году.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.05.2022 в 22:51
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