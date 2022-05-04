Геращенко: Экс-работник Азовстали показал рашистам подземные ходы под заводом, сейчас они штурмуют эти тоннели

Бывший работник завода "Азовсталь" показал российским оккупантам тайные подземные ходы под территорией завода.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Российские подонки нашли изменника из числа сотрудников комбината, некоего электрика, показавшего тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", - рассказал он.

Также, по словам Геращенко, в Мариуполь приехал кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

"Потому что ему обещали, что уже вчера территорию "Азовстали" будут штурмовать российские подонки и он сможет заснять "победу" российских негодяев над украинскими защитниками. Вчера этого не произошло, наши защитники продолжают защищать территорию "Азовстали", - добавил советник главы МВД.