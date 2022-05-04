В кремле ищут замену термина "денацификация". Россияне его не понимают

В времле ищут замену термину "денацификация". Оказалось, что россияне его не понимают, а представители делегации рф на переговорах с Украиной затрудняются объяснить, говорится в публикации издания "Проект".

владимир путин назвал "денацификацию" одной из целей российского вторжения в Украину. Однако уже в апреле этот термин почти исчез из пропагандистских телеэфиров.

"Все дело в том, что к тому моменту кремль заказал социологам телефонные опросы, в том числе об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое "денацификация" — мало кто смог внятно расшифровать термин", – пишет издание со ссылкой сразу на четыре источника.

После этого в кремле "еженедельно искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось".

Эти же опросы показали, что население россии хочет только одного – сообщения о "победе".