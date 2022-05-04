УП: Чтобы избежать осмотров на границе, Григорий Суркис использует диппаспорт

Народный депутат и совладелец Динамо Григорий Суркис, который мог вывезти без декларации ценное имущество после начала полномасштабной войны, начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы во избежание осмотра и проверок пограничниками.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в пограничной службе.

Источники УП сообщили, что нардеп Григорий Суркис начал использовать дипломатический паспорт для пересечения границы. Диппаспорт запрещает осмотр вещей, а также позволяет пройти паспортный контроль без очередей.

1 мая Суркис вернулся в Украину через пограничный пункт "Краковец" на границе с Польшей, а 4 мая снова уехал из страны.

В МИДе заявили, что народные депутаты имеют право использовать дипломатический паспорт только для официальных командировок. По возвращении из командировки нардеп должен в течение 10 дней вернуть диппаспорт на хранение в МИД.